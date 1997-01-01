Сегодня в наших еженедельниках

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26 декабря в Общественной приемной Управления Росреестра по Нижегородской области пройдет прием по вопросам техинвентаризации объектов капстроительства и изготовления техпланов на объекты недвижимости. Тел. 411-87-04.

26 декабря с 14 до 16 часов в Общественной приемной Управления Росреестра по Нижегородской области состоится прием по вопросам государственного земельного надзора. Тел. 411-87-04.

26 декабря администрация Нижнего Новгорода проведет аукцион на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Чкалова, Николая Пахомова, Обухова, Бориса Рутковского в Канавинском районе. Начальная цена на заключение договора 3,329 млн рублей.

29 декабря администрация Нижнего Новгорода проведет серию торгов на право развития пяти застроенных территорий в районе улицы Бекетова общей площадью более 22 га. Участки предназначены для жилой многоэтажной застройки. Общая стоимость контрактов не менее 64,6 млн руб. Самым дорогим является участок 4,85 га в границах улиц Бекетова, Агрономическая, Моховая и Горловская начальной стоимостью не менее 32,3 млн руб. Самый крупный участок 9,75 га в границах Бекетова, Моховой, Агрономической и Саврасова планируется отдать под развитие по цене не менее 17,4 млн руб.

До 30 декабря принимаются заявки на участие в проекте «Работодатель года». Пресс-служба проекта - тел.: 413-94-68, 414-31-00, hr-premia@ya.ru.

По 31 декабря в Нижнем Новгороде будут работать 10 елочных базаров. Адреса базаров: на ул. Плотникова, 4-а (у автостоянки); на пл. Театральной, на ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок), на пл. Свободы (сквер памяти героев 1905 года); на пл. Жукова, 7 на территории возле рынка «Приокский».

До конца 2014 года на сайте УФНС по Нижегородской области планируется запустить электронный калькулятор расчета новых налоговых ставок на недвижимость. В зависимости от кадастровой стоимости недвижимости ставка такова: кадастровая стоимость до 10 млн рублей – ставка 0,1%, кадастровая стоимость до 50 млн рублей – ставка 0,2%, кадастровая стоимость до 300 млн рублей - ставка 0,3%. Налогом облагаются жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс.

5-11 января 2015 г. на Нижегородской ярмарке пройдет выставка-ярмарка «Меха России в Нижнем Новгороде». Участвуют производственные и коммерческие предприятия России и зарубежья. Разделы: одежда из меха, кожи и дубленой овчины; детские шубы и дубленки; меховой полуфабрикат; меховые ателье; украшения и предметы роскоши.

До 15 января 2015 г. в Зачатской башне Нижегородского кремля работает резиденция Деда Мороза. В башне разместились горница Снегурочки, логово нечистой силы и резиденция Деда Мороза.

22 января 2015 г. областное мингосимущества проведет аукцион по продаже земельного участка площадью 1,2 тысячи кв. м по ул. Иванова, 23-а в Сормовском районе Нижнего Новгорода под строительство десятиэтажного дома. Начальная цена лота 1,38 млн рублей. На данной территории имеется вкрапленный земельный участок площадью 301 кв. м, находящийся в частной собственности.

с 1 января начнет действовать Евразийский экономический союз, в который вошли Россия, Белоруссия и Казахстан.

с 1 января в России устанавливается МРОТ в размере 5965 рублей, на 411 рублей выше МРОТ-2014.

с 1 января в России вступает с силу закон, по которому использовать все виды iPhone на территории России будет запрещено. Под этот закон также подпадает вся продукция Apple. Так как компания Apple не имеет своих серверов на территории России, то все российские персональные данные хранятся в Калифорнии, что делает невозможным использование этого гаджета в РФ. Запрет коснется всех привычных интернет-сервисов: от социальных сетей до покупки товаров в интернете, так как все они отправляют данные пользователя на серверы за границей.

с 1 января в России вводится запрет на распространение рекламы на телеканалах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе.

C 1 января в России вступает в силу закон о социальном обслуживании населения, открывающий большие возможности для социального предпринимательства. До 31 декабря 2014 года госуслуги по соцобслуживанию должны предоставляться только государственными и муниципальными органами, а государство будет лишь устанавливать социальные стандарты и финансировать предоставление этих услуг. Заказы на соцобслуживание будут распределяться на конкурсной основе, их смогут выполнять коммерческие и некоммерческие организации и ИП.

с 1 января увеличивается сумма госпошлины за оформление загранпаспорта для граждан России. Тарифы увеличатся в среднем на 1000 рублей в зависимости от типа паспорта.

с 1 января российские туристы, въезжающие в Турцию на срок до 60 дней, должны иметь загранпаспорт с минимальным сроком действия 120 дней. Ранее россияне могли въезжать в страну с загранпаспортами с любым сроком действия. с весны для получения Шенгенской визы россиянам придется сдавать отпечатки пальцев.

с 1 мая вступает в силу ФЗ, согласно которому интернет-ресурсы будут наказывать не только за пиратские фильмы и сериалы, но и книги, программное обеспечение и музыку. Исключением остается лишь фотография. Если сайт проиграет два иска от одного правообладателя, сайт можно будет заблокировать.

с 1 июля пешеходы в России в темное время суток обязаны применять светоотражающие элементы при движении по проезжей части вне населенных пунктов.

с 1 сентября в России вступит в силу закон «О персональных данных», обязывающий хранить обрабатываемые через интернет персональные данные российских граждан на территории России.

В 2015 году будет продлена программа утилизации автотранспорта и trade-in. За сдачу старого легкового автомобиля старше шести лет в утиль будет предоставлена скидка 50 тыс. рублей на покупку нового, за сдачу грузовиков и автобусов скидка может достичь 350 тыс. рублей. По программе trade-in — 40 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно.

с 2015 года российским продуктам будет присваиваться Знак качества «Сделано в России». Знак будет присваиваться не производителю, а конкретному товару, будет присваиваться на время и только продукции, прошедшей добровольную сертификацию.

В 2015 году Правительство России выделит на вывоз пассажиров обанкротив- шихся авиакомпаний только 10 млн руб. — в десять раз меньше показателя 2014 года.

В 2015 году планируется запустить федеральную программу, предусматривающую компенсацию расходов регионов на создание индустриальных парков.

В 2015 году в России планируется запустить интернет-портал с единой базой данных мастеров народных промыслов и фольклорных исполнителей. База будет создана по итогам первой всероссийской переписи мастеров НХП и фольклорных исполнителей. Нижегородская область включена в состав участников этой переписи. В Нижегородской области

с 1 января в Нижегородской области восстанавливается 50%-ная льгота по транспортному налогу для международных автоперевозчиков, позволяющая снизить налоговую нагрузку для организаций автотранспорта и предпринимателей, занимающихся международными перевозками в страны дальнего зарубежья.

с 1 января в Нижегородской области вводятся штрафы за продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. За продажу «энергетиков» штраф для должностных лиц установлен в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 тыс. до 70 тыс. рублей для юрлиц.

с 1 января в Нижегородской области запрещена розничная продажа алкоголя для потребления на месте покупки в заку- сочных, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также во встроенно- пристроенных помещениях. Изменения не касаются ресторанов, баров и кафе.

с 1 января в Нижегородской области вводятся штрафы за продажу алкогольной продукции во временных сооружениях с 22 до 10 часов для потребления на месте покупки. Штраф для должностных лиц установлен в размере 4–5 тыс. рублей, для юрлиц в размере 30–40 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 тыс. до 70 тыс. рублей для юрлиц.

15 января в Нижнем Новгороде в учебном центре «Просвещение» начнутся 23 № 49 | биржа Календарь занятия по подготовке гидов-экскурсоводов. Курс рассчитан на четыре месяца, лучшие выпускники будут трудоустроены по специальности уже к началу летнего сезона. В марте ГК «Электроника» планирует открыть торговый центр на площади Лядова в Нижнем Новгороде. В ТЦ появятся гипермаркет, магазины бытовой техники, кафе и рестораны, кинотеатр, мини-зоопарк, подземная парковка, девять бассейнов разных форматов, теннисные корты, детский развлекательный центр, площадки для спорта и танцев.

В I квартале в Нижнем Новгороде запланировано завершение перевода муниципального общественного транспорта на автоматизированную систему контроля и оплаты проезда. Весной в Нижнем Новгороде появятся платные парковки. Пропускная способность на улицах города должна увеличиться на 30%.

с 1 июля по 31 декабря предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги решением думы Нижнего Новгорода будет установлен на уровне 12,3%.

Ко II кварталу правительство Нижегородской области рассчитывает получить положительное заключение экспертизы по проекту строительства нового здания театра оперы и балета. Ориентировочная стоимость строительства театра — 3,5–4 млрд рублей, общая площадь здания 38 тыс. кв. м. К декабрю «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» представит проекты планировки и межевания территории в районе аэропорта «Стригино» для утверждения в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода. на декабрь запланирован запуск нового терминала международного аэропорта «Стригино». Аэровокзал общей площадью 27,8 тыс. кв. м и пропускной способностью более 1,5 млн человек в год будет оснащен 4 телескопическими трапами, залами ожидания, магазинами, кафе, паркингом.

В конце 2015 года в Нижнем Новгороде планируется начать строительство дороги-дублера проспекта Гагарина. Предусмотрена магистральная улица протяженностью около трех километров, с шестью полосами движения по три в каждом направлении, с эстакадой через овраг, двухуровневыми развязками на Анкудиновском шоссе и улице Ларина.

В 2015 году налоговая ставка для оказывающих помощь спорту организаций в Нижегородской области будет снижена. Общая сумма льготы в 2015 году не может превышать 875 млн рублей. Ставка налога на прибыль организаций должна быть не ниже 13,5%.

В 2015 году прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию в Нижнем Новгороде составит 7,9% относительно тарифа 2014 года. Кроме того, ожидается, что рост тарифов на теплоэнергию составит около 5,1%, на водоснабжение и очистку сточных вод около 5,2%, на газоснабжение — около 3,1%.

В 2015 году минимальный размер взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижегородской области составит 6 рублей 30 копеек.

В 2015 году ставка налога на недвижимое имущество физлиц в Нижнем Новгороде составит: на недвижимость с кадастровой стоимостью менее 10 млн рублей — 0,1%; на имущество с кадастровой стоимостью от 10 до 50 млн рублей — 0,2 %, для недвижимости с кадастровой стоимостью от 50 до 300 млн рублей — 0,3 %. Для объектов налогообложения выше 300 млн рублей ставка достигнет 2%.

В 2015 году ставка налога для земель под жилыми объектами в Нижнем Новгороде составит 0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении участков, отнесенных к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельхозиспользования и используемых для сельхозпроизводства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства; приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. Ставка в размере 1% от кадастровой стоимости участка определена для земель под объектами образования, здравоохранения, соцобеспечения, физкультуры, спорта, культуры и искусства, 1,5% — от кадастровой стоимости прочих земельных участков.

В 2015 году администрация города планирует начать благоустройство центральной части Нижне-Волжской набережной. В 2015 году также будет начато благоустройство Георгиевского съезда, Александровского сада, улицы Ильинской и площади Горького.

В 2015 году в Нижнем Новгороде состоятся мероприятия, посвященные Году литературы и Году Нижегородского кремля. В январе в Нижнем появится интерактивный музей Русского музея, в сентябре пройдет фестиваль «Кремль», на который в Нижний приедут представители других городов, где тоже имеется постройка «кремль». Продолжатся работы по воссозданию фотосалона Максима Дмитриева.